Атака українських дронів: наслідки для російського виробника мікросхем

Великий російський виробник мікросхем зупиняє роботу через атаки українських дронів. Щобільше, цей завод відіграє важливу роль у військовій промисловості Росії.

Атаки українських дронів на російські заводи

Великий російський виробник мікросхем, завод "Кремній Ел", що розташований у Брянській області, призупинив своє виробництво через атаку українських дронів. За інформацією пресслужби підприємства, в результаті атаки сталося порушення енергопостачання.

Читайте також: Росія перешкоджає продажу місцевих філій банків через острах санкцій

Крім того, атака призвела до пошкодження об'єктів, які забезпечують спеценергетикою, а також перервала технологічні виробничі ланцюги.

Водночас в ніч на 20 жовтня безпілотники атакували найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин, розташований у Дзержинську Нижньогородської області.