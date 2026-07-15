"АТБ" здивував покупців новим форматом: несподівано з'явився "сірий" магазин

Мережа супермаркетів "АТБ" відкрила перший магазин нібто нового формату. До вже знайомих покупцям "чорних", "синіх" і "зелених" маркетів додався ще один варіант – "сірий".

Де відкрили перший "сірий" АТБ і чим він відрізняється

Новий експериментальний супермаркет "АТБ" почав працювати 15 липня у Києві за адресою вулиця Машинобудівна, 27. Пресслужба мережі в коментарі 24 Каналу розповіла, чи справді щось змінилося.

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що незвичне оформлення привернуло увагу покупців, які помітили, що супермаркет відрізняється від звичних магазинів мережі. Так, "Телеграф" розповів, що "сірі" магазини нібито матимуть такі "фішки":

кава-поїнт;

свіжа випічка;

"гастрориночок";

піца;

хот-доги;

каси самообслуговування.

Нове "АТБ" / фото "Труха Україна"

Проте у компанії пояснили, що новий маркет не має принципових відмінностей у роботі чи асортименті. Це лише експериментальний формат.

Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни,

– повідомили в пресслужбі.

Отже, наразі "сірий" АТБ не передбачає нових сервісів чи змін у роботі мережі – йдеться насамперед про інше дизайнерське оформлення та компактний формат магазину.

Чим відрізняються "чорні" та "сині" магазини "АТБ"

До слова, майже в кожному українському місті є супермаркети "АТБ", але покупці інколи помічають: виглядають вони по-різному. Одні – звичні "сині", інші – більш сучасні, майже "чорні", проте різниця не тільки в кольорі.

"Чорні" супермаркети "АТБ" мають сучасніший інтер’єр, більше простору та додаткові зони для випічки, кави і фрешів, а також економлять до 70% електроенергії в порівнянні з "синіми". Також у "чорних" магазинах встановлюють каси самообслуговування для швидшого обслуговування покупців та уникнення черг.