НАЗК офіційно визнав Auchan спонсором війни

Національне агентство протидії корупції включили французьку корпорацію заявило, що Auchan фінансує війну та сприяє мобілізації у Росії. Тож внесло мережу магазинів до переліку міжнародних спонсорів тероризму.

Auchan продовжує працювати в Росії

Нещодавно розслідування видання виявило, що Auchan не лише продовжує працювати в Росії, а й прямо допомагає окупантам.

Читайте також Auchan, Nestlé і Bonduelle все ще фінансують війну проти України

Зокрема французька мережа магазинів постачала товари російським військовим на окупованих українських теренах під виглядом "гуманітарної допомоги". Насправді складалися із чоловічих шкарпеток, цигарок (які не можуть постачатися як гуманітарна допомога), запальничок та бритв, що ставить під сумнів гуманітарну мету такої "допомоги". Також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у Росії.

Міністр закордонних справ Кулеба підкреслив, що Auchan перетворився на повноцінну зброю російської агресії.

Як Auchan спонсорує війну

Для французької корпорації Auchan Росія – другий за значущістю ринок збуту після Франції.

2020 року російський Ашан заплатив 167 мільйонів доларів у російський бюджет.

Підставою для внесення корпорації Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста та не закрила там свого бізнесу.

За підрахунками журналістів ця сума дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танкам, 222 ракетам "Калібр" або 477 тисячам автоматів АК-74.

Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоб будь-якій компанії було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни,

– заявив голова. НАЗК Олександр Новіков.

Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.