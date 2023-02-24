Auchan продовжує працювати в Росії
Нещодавно розслідування видання виявило, що Auchan не лише продовжує працювати в Росії, а й прямо допомагає окупантам.
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Зокрема французька мережа магазинів постачала товари російським військовим на окупованих українських теренах під виглядом "гуманітарної допомоги". Насправді складалися із чоловічих шкарпеток, цигарок (які не можуть постачатися як гуманітарна допомога), запальничок та бритв, що ставить під сумнів гуманітарну мету такої "допомоги". Також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у Росії.
Міністр закордонних справ Кулеба підкреслив, що Auchan перетворився на повноцінну зброю російської агресії.
Як Auchan спонсорує війну
- Для французької корпорації Auchan Росія – другий за значущістю ринок збуту після Франції.
- 2020 року російський Ашан заплатив 167 мільйонів доларів у російський бюджет.
Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоб будь-якій компанії було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни,
– заявив голова. НАЗК Олександр Новіков.
Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.