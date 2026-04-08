Мінус мільярди: російська авіакомпанія "Азимут" опинилася на межі банкрутства

Російська авіакомпанія "Азимут" опинилася на межі виживання, скоротивши свої прибутки на 30%. Деградація російської економіки й західні санкції все сильніше "притискають" перевізника.

Російська цивільна авіація переживає кризу: що відомо?

За підсумками 2025 чистий прибуток авіаперевізника "Азимут” скоротився на 30,9% порівняно з 2024 роком, пише СЗРУ.

Валовий збиток зріс у 1,5 раза – до 2,778 мільярдів рублів, а збиток від продажів сягнув 3,608 мільярдів рублів. Інші доходи скоротилися на 11,3%. У розвідці викоремили кілька причин такого явища:

Системна деградація російської економіки, спровокована війною проти України та міжнародними санкціями;

Інфляція і зростання цін, які позбавили росіян можливості купувати авіаквитки.

Становище ускладнює технологічна залежність "Азимута" від імпортних комплектувальних. Весь парк перевізника – 19 літаків Superjet 100 – формально є російським продуктом, критично залежним від іноземних деталей, які зараз неможливо отримати через санкції.

Єдине, що утримує "Азимут" від краху, – державні субсидії з бюджету. Фактично перевізник існує не за рахунок комерційних перевезень, а на штучному підживленні коштами платників податків.

"Азимут" став заручником ситуації, на яку не має жодного впливу: постійна невизначеність, військові ризики та закриті аеропорти методично знищують будь-яку перспективу розвитку. І за цю "стабільність" російський бізнес має дякувати виключно Путіну,

– повідомили в СЗРУ.

Яка ситуація в економіці Росії та що відомо про дефіцит бюджету?

Дефіцит бюджету Росії за 2 місяці 2026 року розширився до 3,45 трильйона рублів, тобто це 1,5% ВВП, що досягає майже річного прогнозу, повідомляють в The Moscow Times.

Цікаво, що економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу, що наприкінці минулого року влада Росії відзвітувала, що дефіцит бюджету складає нібито 5,7 трильйона рублів. Втім колишній перший заступник очільника Центробанку Росії заявляв, що насправді реальний дефіцит становить десь близько 8 трильйонів.

Іван Ус Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Річ у тім, що окремі видатки росіяни перенесли з 2025 року на 2026 рік. І такий суттєвий дефіцит за 2 місяці 2026 року тому показник.

Ус пояснює, що росіяни вважали, що зможуть покривати дефіцит коштом від нафтогазових надходжень. Крім того, Ус називає ще один фактор, який впливає негативно на покриття дефіциту Росії. Йдеться про міцний курс рубля.

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу додає, що найкритичніше для їх дефіциту як цього року, так і торік, є ціни на енергоносії. І в першу чергу, на нафту.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи За два місяці 2026 року світова ціна нафти марки Brent трималася на рівні 60 доларів за барель, а відповідно, російська марка Urals могла становити десь 40 доларів за барель, що доволі близько до собівартості. І якби така ситуація протрималася до кінця року, то наслідки для Росії були б критичними.

Проблеми бізнесу в Росії