"Приватбанку" вдалося продати 245 АЗС Коломойського: скільки мільйонів заробили

Державний "Приватбанк" реалізував АЗС, які належали Ігорю Коломойському. Вдалося заробити сотні мільйонів гривень, що ледь перевищує стартову ціну.

Великий аукціон

27 вересня "Приватбанк" провів торги, на яких продав активи групи "Приват" Ігоря Коломойського. Йдеться про 245 АЗС та 33 земельних ділянок, передає Forbes.

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Загалом на аукціон подавалися 9 учасників, але гарантійний внесок зробили лише двоє з них. Переможна ставка склала 695,9 мільйона гривень, що лише на 0,3% перевищує стартову ціну.

Де розташовані заправки

Реалізовані об'єкти розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях. Переважно йдеться про колишні АЗС "Авіас" та ANP.

На вимогу Нацбанку ще до приватизації "Приватбанк" отримав 248 АЗС та 120 нафтобаз. У 2016 році їх передали в фінансовий лізинг компаніям, які були пов'язані з Ігорем Коломойським.