Большой аукцион

27 сентября "Приватбанк" провел торги, на которых продал активы группы "Приват" Игоря Коломойского. Речь идет о 245 АЗС и 33 земельных участках, передает Forbes.

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Всего на аукцион подавались 9 участников, но гарантийный взнос сделали только двое из них. Победная ставка составила 695,9 миллиона гривен, что лишь на 0,3% превышает стартовую цену.

Где расположены заправки

Реализованные объекты расположены в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской xml-ph- В основном речь идет о бывших АЗС "Авиас" и ANP.

По требованию Нацбанка еще до приватизации "Приватбанк" получил 248 АЗС и 120 нефтебаз. В 2016 году их передали в финансовый лизинг компаниям, которые были связаны с Игорем Коломойским.