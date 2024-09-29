Пополнение бюджета

Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу "Sia Royal Pay Europe", которую связывают с российским букмекером 1xBet. Поэтому, в бюджет поступит около 2 миллиардов гривен, сообщает ГБР.

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Соответствующее решение вынесла апелляционная палата суда. Высший антикоррупционный суд постановлял взыскать с "Sia Royal Pay Europe" 1,8 миллиарда гривен еще в мае, однако решение обжаловало Министерство юстиции.

Что именно станет собственностью государства

Согласно решению суда, речь идет о ценных бумагах и деньги на банковских счетах. Также по иску Минюста будут взысканы проценты от управления активами.

Ранее следствие подтвердило, что компания "Sia Royal Pay Europe" имеет связи с букмекером 1xBet через ООО "Твоя беттинговая компания". Также была установлена связь с фирмами и лицами, которые вредят интересам Украины в условиях военного положения.