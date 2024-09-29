Поповнення бюджету

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі "Sia Royal Pay Europe", яку пов'язують з російським букмекером 1xBet. Відтак, до бюджету надійде близько 2 мільярдів гривень, повідомляє ДБР.

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Відповідне рішення винесла апеляційна палата суду. Вищий антикорупційний суд постановляв стягнути з "Sia Royal Pay Europe" 1,8 мільярда гривень ще у травні, однак рішення оскаржило Міністерство юстиції.

Що саме стане власністю держави

Згідно з рішенням суду, йдеться про цінні папери та гроші на банківьких рахунках. Також за позовом Мін'юсту буде стягнуто відсотки від управління активами.

Раніше слідство підтвердило, що компанія "Sia Royal Pay Europe" маж зв'язки з букмекером 1xBet через ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Також був встановлений зв'язок з фірмами та особами, які шкодять інтересам України в умовах воєнного стану.