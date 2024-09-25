Какие компании приватизируют

В Минюсте сообщат о взыскании в доход государства активы компаний, владельцами которых являются российские олигархи.

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Речь идет о таких компаниях:

взыскание 82,1086% от общего количества акций ЧАО "Страховая компания "Альфа Страхование",

взыскание 86,2264% доли уставного капитала ООО "Альфа-Лизинг Украина", ООО "Паритет Финанс", ООО "Сенс Диджитал", ООО "Универсальная лизинговая компания "АЛЬФА", которыми владеют Фридман, Авен и Косогов,

3,343445% от общего количества акций ЧАО "Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "УКРПИВО". Ими владеет опосредованно компания "Rissa Investments Limited".

Обратите внимание! Ожидается, что будет взыскано 100% капитала от общего количества акций ЗАО "Миргородский завод минеральных вод", ЗАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность", ЧП "ИВА", и ГП "НОВА.КОМ", что означает их полную национализацию.

Кстати, в Министерстве напомнили, что Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов являются российскими бизнесменами. Они являются учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".