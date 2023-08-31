BAE Systems відкриє виробництво зброї в Україні: Зеленський повідомив про успішні переговори

Зброя для захисту України та відсічі російським окупантам залишається найбільш нагальним питанням. Допомога партнерів – неоціненна, але вкрай важливо, аби виробництво розвивалося на території України.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems. Це один з найбільших виробників зброї у світі, який має штаб-квартиру у Лондоні та спеціалізується на виробництві зброї, безпеці та аерокосмічній сфері.

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BAE Systems запустить представництво в Україні

Як зазначив Володимир Зеленський, уся найкраща зброя, яка допомагає нашим героїчним воїнам у боротьбі з ворогом, повинна виготовлятися в Україні. Власне виробництво зброї наразі для держави топ-пріоритет, і в цьому напрямку вже вдається робити важливі кроки.

Зокрема, свою роботу в Україні розпочинає компанія BAE Systems. Вже зараз наші герої використовують зброю цієї компанії – артилерійські системи L119 та M777, а також бронетехніку CV90.

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На зустрічі із генеральним директором BAE Systems Чарльзом Вудберном вдалося обговорити відкриття офісу компанії в Україні, а також локалізацію виробництва.

Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян,

– підкреслив Зеленський.

Сам Вудберн запевнив, що Україна отримає усю необхідну підтримку, адже бореться за безпеку цілого континенту.