Російські окупанти готуються завдавати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Окрім того, не всі пошкоджені об'єкти вдалося відновити у повному обсязі.

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Уникнути відключень світла навряд чи вдасться, проте Україна робить усе можливе для того, аби вони були не тривалими, або ж, принаймні, спланованими та прогнозованими. Активну участь на цій ділянці проявляють партнери.

Зокрема, Японія допомагає нам нарощувати потужності розподіленої генерації, а також підвищувати їх стійкість до майбутніх атак російських окупантів. Для цього Україні передадуть газотурбінні та газопоршневі установки, які допоможуть децентралізувати генерацію в найскладніших умовах.

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Японія – наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу з постачанням газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими,

– сказав Герман Галущенко, міністр енергетики України.

Реалізація домовленностей щодо постачання турбін вже перебуває на завершальній стадії. Це устаткування допоможе забезпечити стабільне електропостачання у низці регіонів України навіть в умовах обстрілів.