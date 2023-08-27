В Україні стартувала грантова програма, яка пропонує підприємцям підтримку для покращення енергоефективності. Насамперед проєкт стосується промислових підприємств та бізнесів, які постраждали від воєнних дій.

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Відповідні заходи будуть впроваджуватися через експрес-енергоаудити, надання мінігрантів та втілення енергоефективних заходів. Максимальний розмір допомоги – 10 тисяч євро на підприємство.

Грантові кошти можна використати лише на заходи з енергоефективності. Усі кроки будуть вказані у грунтовому договорі на основі аудиту.

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Взяти участь у конкурсі пропонують приватним підприємствам виробничого сектору. Першочергово гранти отримають ті, хто переїхав в іншу область та продовжує свою діяльність.

Для участі у конкурсі потрібно виконати наступні кроки: