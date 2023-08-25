Останнім часом в України просто-таки аномальна спека. Підприємці та користувачі змушені вдаватися до порятунку через прилади охолодження повітря, що створює пікові, подекуди навіть рекордні навантаження.

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Прохання про допомогу

На жаль, пошкоджена російськими окупантами українська енергосистема нараз не здатна. У період пікових навантажень доводиться просити допомоги в сусідніх країн, аби не відключати споживачів від світла вже влітку.

Для покриття попиту компанія застосовувала з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 Мвт-год,

– повідомили в Укренерго.

Це вже третю добу поспіль Україна мусить вдаватися до допомоги друзів для порятунку енергосистеми. У компанії вкотре наголосили: аварійна допомога – це не комерційний імпорт, а найдорожчий захід на випадок екстреного реагування. Завдяки йому вдається не вимикати світло для споживачів, але до цього вдаватимуться лише у розумних межах.

В Укренерго повідомили, що не експортують енергію, адже не мають достатньої її кількості для забезпечення власних потреб. Проблема у системі виникла через пошкодження теплових та гідроелектростанцій.

Раніше підприємців та людей просили готуватися до складної зими, яка може бути значно важчою за попередню.