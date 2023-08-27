В Украине стартовала грантовая программа, которая предлагает предпринимателям поддержку улучшения энергоэффективности. Прежде всего, проект касается промышленных предприятий и бизнесов, пострадавших от военных действий.
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Соответствующие мероприятия будут осуществляться через экспресс-энергоаудиты, предоставление минигрантов и осуществление энергоэффективных мероприятий. Максимальный размер пособия – 10 тысяч евро на предприятие.
Грантовые средства можно использовать только на мероприятия по энергоэффективности. Все шаги будут указаны в договоре на основе аудита.
Поучаствовать в конкурсе предлагают частным предприятиям производственного сектора. В первую очередь гранты получат те, кто переехал в другую область и продолжает свою деятельность.
Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие шаги:
- до 1 сентября 2023 года заполнить заявку на украинском языке, анкета заявки размещена на портале "Дія.бізнес";
- отправить заявку на указанный электронный адрес.