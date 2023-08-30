Российские оккупанты готовятся наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, не все поврежденные объекты удалось восстановить в полном объеме.

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Избежать отключений света вряд ли удастся, однако Украина делает все возможное для того, чтобы они были не длительными, или, по крайней мере, спланированными и прогнозируемыми. Активное участие в этом участке проявляют партнеры.

В частности, Япония помогает нам наращивать мощности распределенной генерации, а также повышать их устойчивость к будущим атакам российских окупантов. Для этого Украине будут переданы газотурбинные и газопоршневые установки, которые помогут децентрализовать генерацию в самых сложных условиях.

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Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь со снабжением газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой,

– сказал Герман Галущенко, министр энергетики Украины.

Реализация договоренностей по поставке турбин уже находится на завершающей стадии. Это оборудование поможет обеспечить стабильное электроснабжение в ряде регионов Украины даже в условиях обстрелов.