Российские оккупанты готовятся наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, не все поврежденные объекты удалось восстановить в полном объеме.
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Избежать отключений света вряд ли удастся, однако Украина делает все возможное для того, чтобы они были не длительными, или, по крайней мере, спланированными и прогнозируемыми. Активное участие в этом участке проявляют партнеры.
В частности, Япония помогает нам наращивать мощности распределенной генерации, а также повышать их устойчивость к будущим атакам российских окупантов. Для этого Украине будут переданы газотурбинные и газопоршневые установки, которые помогут децентрализовать генерацию в самых сложных условиях.
Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь со снабжением газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой,
– сказал Герман Галущенко, министр энергетики Украины.
Реализация договоренностей по поставке турбин уже находится на завершающей стадии. Это оборудование поможет обеспечить стабильное электроснабжение в ряде регионов Украины даже в условиях обстрелов.