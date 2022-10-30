Банкрутів може стати на 20% більше взимку: чому бізнесу буде важко погашати кредити

Зима стане справжнім випробуванням для українського бізнесу з точки зору погашення кредитів. Адже, якщо триватимуть обстріли банкрутами можуть стати понад 20% бізнесу, котрі є позичальниками банків.

Чому банкрутів взимку може стати більше

Фінансист Андрій Волков вважає, що у багатьох компаній фінансові резерви або вже закінчилися, або добігають кінця. Тому зима стане справжнім випробуванням для бізнесу.

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Якщо розпочнуться перебої з енергоносіями (у тому числі через пошкодження критичної інфраструктури) та зламається логістика, ми можемо побачити лавиноподібне зростання NPL (проблемної заборгованості),

– розповідає він.

Фінансист також додає, що за такого сценарію навесні 2023 року відбудеться критичне накопичення проблемної заборгованості, і банкрутами можуть стати набагато більше, ніж 20% позичальників.

Першими ризикують опинитись у зоні дефолту ті компанії, у яких активи постраждали від воєнних дій чи залишилися на окупованих територіях. Адже саме такі боржники – головні претенденти на поповнення статистики NPL.

Разом з тим Волков додає, якщо бойові дії найближчими місяцями підуть на спад і міжнародна допомога Україні не вичерпається, то бізнес, навпаки, вирівнюватиме обслуговування своїх боргів.

За більшістю прогнозів, активна фаза війни після зими згасне. А це означає, що ближче до літа 2023 року якість кредитного портфеля банків покращиться, а частка NPL почне скорочуватися,

– зазначає фінансист.