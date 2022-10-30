Почему банкротов зимой может стать больше

Финансист Андрей Волков считает, что у многих компаний финансовые резервы либо уже закончились, либо подходят к концу. Потому зима станет настоящим испытанием для бизнеса.

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Если начнутся перебои с энергоносителями (в том числе из-за повреждения критической инфраструктуры) и сломается логистика, мы можем увидеть лавинообразный рост NPL (проблемной задолженности),

– рассказывает он.

Финансист также добавляет, что при таком сценарии весной 2023 года произойдет критическое накопление проблемной задолженности, и банкротами могут стать гораздо больше, чем 20% заемщиков.

Обратите внимание! Первыми рискуют оказаться в зоне дефолта те компании, где активы пострадали от военных действий или остались на оккупированных территориях. Ведь именно такие должники – главные соискатели пополнения статистики NPL.

Вместе с тем Волков добавляет, если боевые действия в ближайшие месяцы пойдут на спад и международная помощь Украине не иссякнет, то бизнес, напротив, будет выравнивать обслуживание своих долгов.

По большинству прогнозов, активная фаза войны после зимы погаснет. А это значит, что ближе к лету 2023 года качество кредитного портфеля банков улучшится, а доля NPL начнет сокращаться.

– отмечает финансист.

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