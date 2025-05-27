Вже друга компанія оголосила банкрутство через мита Трампа: алюмінієвий гігант не витримав тиску

Один із провідних дистриб'юторів алюмінію в Північній Америці – канадська компанія Sinobec Group оголосила про банкрутство у США та Канаді. Серед ключових причин у компанії назвали торговельну війну та високі мита на імпорт, що знищили її бізнес-модель.

Sinobec не витримала тиску

Як повідомляє Bloomberg, Sinobec близько 2 років намагалася реструктурувати борги, проте мита, введені ще за президентства Дональда Трампа, значно ускладнили стягнення дебіторської заборгованості. У судових документах компанія прямо заявила, що саме це і стало "вбивчим чинником", передає 24 Канал.

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Sinobec закуповує алюміній у різних країнах, зокрема Китаї, Туреччині та Індії, тоді як основні продажі зосереджені в США та Канаді. При цьому понад 40% клієнтів компанії – з США. У квітні 2025 року Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, що стало фатальним для ринку.

Компанія збанкрутувала

Хоча мита згодом частково знизили, компанія заявила, що вартість імпорту все одно залишилася непомірною для покупців, і ринок не здатен її поглинути. У підсумку – банкрутство.

Зауважте. Sinobec стала однією з перших компаній, яка публічно звинуватила торговельну політику Трампа у своїх фінансових проблемах. Аналітики прогнозують, що ця справа може стати прецедентом, і вже цього року США накриє нова хвиля банкрутств серед ритейлерів та імпортерів, особливо тих, хто покладається на китайське виробництво.