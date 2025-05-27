Вже друга компанія оголосила банкрутство через мита Трампа: алюмінієвий гігант не витримав тиску
- Канадська компанія Sinobec Group, один з провідних дистриб'юторів алюмінію в Північній Америці, оголосила банкрутство через високі мита на імпорт, введені під час президентства Дональда Трампа.
- Sinobec закуповує алюміній у різних країнах і понад 40% клієнтів є з США; підвищені мита на китайські товари до 145% у квітні 2025 року стали фатальними для компанії.
Один із провідних дистриб'юторів алюмінію в Північній Америці – канадська компанія Sinobec Group оголосила про банкрутство у США та Канаді. Серед ключових причин у компанії назвали торговельну війну та високі мита на імпорт, що знищили її бізнес-модель.
Sinobec не витримала тиску
Як повідомляє Bloomberg, Sinobec близько 2 років намагалася реструктурувати борги, проте мита, введені ще за президентства Дональда Трампа, значно ускладнили стягнення дебіторської заборгованості. У судових документах компанія прямо заявила, що саме це і стало "вбивчим чинником", передає 24 Канал.
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Sinobec закуповує алюміній у різних країнах, зокрема Китаї, Туреччині та Індії, тоді як основні продажі зосереджені в США та Канаді. При цьому понад 40% клієнтів компанії – з США. У квітні 2025 року Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, що стало фатальним для ринку.
Компанія збанкрутувала
Хоча мита згодом частково знизили, компанія заявила, що вартість імпорту все одно залишилася непомірною для покупців, і ринок не здатен її поглинути. У підсумку – банкрутство.
Зауважте. Sinobec стала однією з перших компаній, яка публічно звинуватила торговельну політику Трампа у своїх фінансових проблемах. Аналітики прогнозують, що ця справа може стати прецедентом, і вже цього року США накриє нова хвиля банкрутств серед ритейлерів та імпортерів, особливо тих, хто покладається на китайське виробництво.
Торгова війна Трампа – що відбувається
Політика Трампа загострила риторику щодо економічного тиску на Китай та Європу. Підвищення мита на китайські товари до 145% спричинило ланцюгову реакцію у глобальній торгівлі. Однією з перших жертв тарифного тиску стала компанія Sheertex (SRTX) – виробник жіночого одягу з Монреаля. У лютому 2025 року компанія відправила 40% персоналу в неоплачувану відпустку, посилаючись на непередбачувану митну політику США.