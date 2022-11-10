Через коло інвесторів: Байден заявив, що зв'язки Маска з іншими країнами "потребують уваги"

Президент США Джо Байден заявив, що зв'язки найбагатшої людини світу Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити. Водночас, політик не стверджує, що мільярдер "чинить щось неналежне".

Про це Байден сказав на пресконференції у Білому домі 9 листопада, передає видання Bloomberg. Напередодні в адміністрації президента США вже обговорювали, чи слід піддати перевіркам національної безпеки деякі підприємства Маска.

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Байден про зв'язки Маска з іншими країнами

У жовтні джерела Bloomberg повідомляли, що в адміністрації Байдена обговорювали питання щодо того, чи слід США піддати деякі з компаній Ілона Маска перевіркам національної безпеки. Мовилось, зокрема, й про угоду мільярдера щодо покупки соціальної мережі Twitter.

Я вважаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами потребують уваги. Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я цього не стверджую. Я вважаю, що на них варто звернути увагу. Це все, що я кажу,

– заявив Джо Байден 9 листопада.

До слова, річ у тім, що однією зі складових угоди про придбання Twitter вартістю 44 мільярди доларів була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Ілона Маска. До групи увійшли, зокрема, принц Саудівської Аравії Альвадін бін Талал, заснована і керована вихідцем з Китаю криптобіржа Binance, а також суверенний фонд Катару.

Окрім цього, автовиробник Tesla, який також заснований Ілоном Маском, станом на зараз отримує близько 25% усіх своїх доходів з Китаю. Як пише видання Bloomberg, офіційні особи США занепокоєні такими іноземними зв'язками мільярдера у веденні його бізнесу.