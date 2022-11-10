Об этом Байден сказал на пресс-конференции в Белом доме 9 ноября, передает издание Bloomberg. Накануне в администрации президента США уже обсуждали, следует ли подвергнуть проверкам национальной безопасности некоторые предприятия Маска.

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Байден о связях Маска с другими странами

В октябре источники Bloomberg сообщали, что в администрации Байдена обсуждали вопрос о том, следует ли США подвергнуть некоторые из компаний Илона Маска проверкам национальной безопасности. Речь шла, в частности, и о соглашении миллиардера о покупке социальной сети Twitter.

Я считаю, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с другими странами требуют внимания. Независимо от того, делает ли он что-нибудь неподобающее, я этого не утверждаю. Я считаю, что на них следует обратить внимание. Это все, что я говорю,

– заявил Джо Байден 9 ноября.

К слову, дело в том, что одной из составляющих сделки о приобретении Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов было присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Илона Маска. В группу вошли, в частности, принц Саудовской Аравии Альвадин бин Талал, основанная и управляемая выходцем из Китая криптобиржа Binance, а также суверенный фонд Катара.

Кроме этого, автопроизводитель Tesla, который также основан Илоном Маском, сегодня получает около 25% всех своих доходов из Китая. Как пишет издание Bloomberg, официальные лица США обеспокоены подобными иностранными связями миллиардера в ведении его бизнеса.