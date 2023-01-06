Ухилялись від податків: БЕБ арештувало активи логістичного центру, що належить росіянам

Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі в понад 18 мільйонів доларів. Про це стало відомо завдяки детективам Бюро економічної безпеки України.

Логістичний холдинг ухилявся від податків

Власником логістичного холдингу являються громадяни Росії через кіпрську офшорну компанію.

Читайте також Майже половину – за добу 24 лютого: скільки грошей втратили найбагатші росіяни у 2022 році

Відтак вони за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності.

Активи росіян заарештовані

Порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 мільйона гривень.

У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.

Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 мільйона гривень.