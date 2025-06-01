Десятки тисяч українських ФОПів опинилися під підозрою: БЕБ розслідує тіньові схеми

Бюро економічної безпеки виявило понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців, які можуть бути причетні до тіньових схем ухилення від сплати податків. За даними відомства, через такі зловживання державний бюджет щороку втрачає мільярди гривень.

У чому підозрюють українських підприємців

В Україні понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців можуть бути причетні до незаконних схем, заявив керівник Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук, передає 24 Канал.

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А саме мова йде про студентів, які бажають отримати легкі гроші надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків.

Олександр Ткачук Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 мільярдів гривень щорічно.

Щоб ефективніше боротися з податковими схемами, у БЕБ пропонують створити спільний Центр протидії податковим правопорушенням разом із ДПС і Держфінмоніторингом.

Цікаво! З початку року на рахунках фіктивних компаній уже заблокували близько 30 мільйонів гривень.