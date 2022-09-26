Бензин, ремонт та манікюр: які послуги цікавили українців найбільше під час активної війни

З березня по серпень 2022 року українці найчастіше шукали послуги з будівництва, ремонту та транспортних перевезень. Крім того, під час активної війни люди не нехтували процедурами для краси та здоров'я.

Про це свідчить аналітика платформи Olx щодо тенденцій у напрямках пошуку сервісів та послуг онлайн. Бізнес 24 передає деталі.

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Які послуги та сервіси українці шукали найчастіше

Найбільше протягом активної фази війни, за відгуками на платформі Olx, українські користувачі цікавилися такими послугами та сервісами:

будівництво, ремонт та прибирання – 2,9 мільйона відгуків;

перевезення і транспортні послуги – 2,4 мільйона відгуків;

сировина та матеріали – 2,2 мільйона;

послуги для краси та здоров'я – 2,2 мільйона;

автомобільні та мотопослуги – 1,9 мільйона.

У категорії "Сировина та матеріали" з березня по червень 2022 року найбільше запитів українців було щодо бензину – понад 360 тисяч пошуків, при цьому пік припав саме на червень. Тим часом дизельним пальним цікавились 173 тисячі разів, а найпопулярнішим запит був у травні, через брак дизелю на ринку.

У розділі "Авто/мото послуги" впродовж усього періоду стабільно високим був попит на оренду авто – 164,5 тисячі пошуків. Також протягом квітня – травня українці шукали послуги з пригону авто – 54 тисячі запитів, адже саме у ці місяці ще діяло нульове розмитнення.

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Пасажирські перевезення були популярними у березні та квітні – 36 тисяч запитів, а ось вантажні перевезення українці загалом під час активної війни шукали 159 тисяч разів, окрім одного місяця, – травня.

Попри повномасштабну війну, користувачі платформи також не забували про красу та здоров'я – у розділі "Бізнес та послуги" активно цікавилися манікюром у березні, грумінгом собак та котів у червні, а ще нарощуванням вій у серпні.

До слова, порівняно з минулим роком, війна загалом різко змінила вподобання українців – наприклад, у квітні – травні 2021 року лідерами запитів були послуги медсестер, ремонту квартир та холодильників, встановлення парканів та натяжних стель. Незмінним залишився лише попит на б'юті-процедури.