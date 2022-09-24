Зазначається, що бізнесу це, зокрема, допоможе розширити власні можливості. Всього на реалізацію проєкту Google виділила 3 мільйони євро грантового фінансування.

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Стипендії від Google на навчання підприємців та працівників

У пресрелізі компанії мовиться, що з плином часу потреби тих, кого зачепила війна, змінюються – все більше уваги люди приділяють освіті, підвищенню кваліфікації та можливостям працевлаштування.

Щоб підтримати українців, чиї робочі місця й засоби для існування значно потерпіли унаслідок тривалих бойових дій, Google запустила в Україні безкоштовні кар'єрні сертифікати.

Запускаючи їх (курси – ред. 24 канал) українською мовою, ми сподіваємося допомогти українцям із груп ризику розвинути власні практичні навички, знайти нову роботу та розвивати свій бізнес,

– підкреслили у Google.

Так, на реалізацію проєктів було виділено понад 3 мільйони євро для глобальної організації INCO. У партнерстві з українськими неприбутковими організаціями Prometheus, PRJCTR та ВУМ, 5 тисяч людей отримають безкоштовний доступ до кар'єрних сертифікатів Google, а також комплексну підтримку.

Крім того, щоб підтримати український малий та середній бізнеси, Google співпрацює з Мінцифри та Асоціацією українських підприємців, щоб надати кар'єрні сертифікати підприємствам.

До слова, як пише видання AIN, сертифікати від Google дозволяють отримати практичні навички для роботи у галузях, що швидко розвиваються, зокрема:

цифровому маркетингу та електронній комерції;

IT-підтримці;

аналітиці даних;

керуванню проєктами;

UX-дизайні.

Зазначається, що отримати сертифікат можна менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень. При цьому, програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє навчатися онлайн у зручний для користувача час.