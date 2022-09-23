Здебільшого це виробничі підприємства, що працюють у галузях легкої промисловості, машинобудування, металообробки та харчової промисловості. Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко на офіційній сторінці у телеграмі.

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Які підприємства й звідки переїжджають у Львівську область

За словами Тимошенка, однією з компаній, яка релокувалась і вже відновила роботу на Львівщині, є чернігівська "Пожмашина". Промислове й сучасне підприємство вважається єдиним виробником великої спеціалізованої протипожежної техніки в Україні.

Раніше потужності компанії діяли у Чернігівській області, й наразі звідти вдалося евакуювати третину заводу. Тепер на Львівщині підприємство розгортатиме виробництво сільськогосподарської техніки та збирання пожежних машин.

Ще одна така компанія – "Матролюкс", що займається виготовленням ортопедичних матраців. Підприємство релокувалося з Дніпра, й нині планує створити загалом 200 робочих місць на Львівщині. Після завершення бойових дій покидати західну область "Матролюкс" не планує.

Ми докладаємо багато зусиль, щоб український бізнес відчував максимум підтримки від влади. Один із напрямків роботи – це релокація підприємств у західні регіони,

– підкреслив Тимошенко.

Релоковані підприємства відновлюють роботу на Львівщині / Фото Кирило Тимошенко

Додамо, що 18 серпня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону України про приватизацію для сприяння процесам релокації підприємств в умовах війни.