Інститут дослідження авторинку проаналізував статистичні дані агрегатора, який збирає оголошення продажу всіх автомобілів зі 100 спеціалізованих українських сайтів. Експерти дійшли висновку, що ринок дещо "постарів", а українці почали частіше надавати перевагу бюджетним транспортним засобам.

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Кількість бюджетних авто зросла

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку й далі складають легковики вартістю менше ніж 10 тисяч доларів. У порівнянні з червнем цього року, частка таких авто у серпні зросла з 71,6 до 72,4% від загальної кількості.

Особливо помітне зростання частки автомобілів вартістю до 3 тисяч доларів – з 20,8 до 24,2%. Зміна структури цін, найімовірніше, є зокрема й наслідком скасування нульового розмитнення, оскільки приганяти "свіжі" авто з-за кордону почали рідше.

Ціни на найпопулярніші автомобілі

Разом з тим у серпні, з-поміж десяти найпопулярніших моделей, подорожчали лише дві:

лідер продажів Volkswagen Passat – на 1,5%, з середньої вартості у 6 800 доларів у липні до 6 900 доларів у серпні;

Renault Megane – на 3,2%, з 6 300 до 6 500 доларів.

При цьому, не зазнали змін у середній вартості пропозиції на Volkswagen Golf – 5 тисяч доларів. А ось решта сім моделей з першої десятки найпопулярніших – подешевшали:

Daewoo Lanos – на 1,9%, з 2 600 до 2 550 доларів;

Skoda Octavia – на 1,5%, з 6 700 до 6 600 доларів;

BMW 3 серії – на 4,8%, з 6 300 до 6 600 доларів;

BMW 5 серії – на 4,1%, з 7 400 до 7 100 доларів;

ВАЗ 2109/21099 – на 3,2%, з 1 550 до 1 500 доларів;

Ford Fiesta – на 4,5%, з 6 300 до 6 020 доларів.

Старішання ринку

Найнижчий середній "вік" легкових авто, які українці продавали в інтернеті, зафіксовано у червні та липні – 15,2 року. Це трапилось унаслідок наповнення ринку більш "свіжими" машинами з-за кордону та його "омолодження" після початку дії нульового розмитнення.

Проте вже у серпні середній вік легковиків зріс одразу до 15,6 року. Зокрема, після відновлення мита на імпорт авто, значно збільшилась частка транспортних засобів, старше ніж 30 років – з 8,2 до 9,1%.

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