Институт исследования авторынка проанализировал статистические данные агрегатора, собирающего объявления продажи всех автомобилей со 100 специализированных украинских сайтов. Эксперты пришли к выводу, что рынок несколько "постарел", а украинцы стали чаще отдавать предпочтение бюджетным транспортным средствам.

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Количество бюджетных авто выросло

Абсолютное большинство объявлений продаж на украинском рынке и дальше составляют легковушки стоимостью менее 10 тысяч долларов. По сравнению с июнем этого года, доля таких авто в августе выросла с 71,6 до 72,4% от общего количества.

Особенно заметен рост доли автомобилей стоимостью до 3 тысяч долларов – с 20,8 до 24,2%. Изменение структуры цен, вероятнее всего, является, в том числе, следствием отмены нулевого растаможивания, поскольку пригонять "свежие" авто из-за границы начали реже.

Цены на самые популярные автомобили

Вместе с тем в августе, среди десяти самых популярных моделей, подорожали всего две:

лидер продаж Volkswagen Passat – на 1,5%, со средней стоимости в 6 800 долларов в июле до 6 900 долларов в августе;

Renault Megane – на 3,2%, с 6 300 до 6 500 долларов.

При этом, не претерпели изменений в средней стоимости предложения на Volkswagen Golf – 5 тысяч долларов. А вот остальные семь моделей из первой десятки самых популярных – подешевели:

Daewoo Lanos – на 1,9%, с 2 600 до 2 550 долларов;

Skoda Octavia – на 1,5%, с 6 700 до 6 600 долларов;

BMW 3 серии – на 4,8%, с 6 300 до 6 600 долларов;

BMW 5 серии – на 4,1%, с 7 400 до 7 100 долларов;

ВАЗ 2109/21099 – на 3,2%, с 1 550 до 1 500 долларов;

Ford Fiesta – на 4,5%, с 6 300 до 6 020 долларов.

Старение рынка

Самый низкий средний возраст легковых авто, которые украинцы продавали в интернете, зафиксирован в июне и июле – 15,2 года. Это произошло благодаря наполнению рынка более "свежими" машинами из-за границы и его "омоложению" после начала действия нулевого растаможивания.

Однако уже в августе средний возраст легковушек вырос сразу до 15,6 года. В частности, после восстановления пошлины на импорт авто значительно увеличилась доля транспортных средств старше 30 лет – с 8,2 до 9,1%.

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