CEO Netpeak Group запустив безплатний курс для українських менеджерів

Українські підприємці, менеджери та держслужбовці щодня ухвалюють сотні рішень, які впливають на успіх компаній, стартапів та державних проєктів. Щоб сприяти розвитку економіки через освіту, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк запустив безплатний курс "Для менеджерів".

Що відомо про курс

Це адаптована версія його авторського курсу, що складається зі стислих текстових і відеоуроків, у яких узагальнено 19-річний досвід створення та управління 25 бізнесами. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на прессреліз Netpeak Group.

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Довідково. Цей соціально-освітній проєкт надає вільний доступ до перевірених управлінських інструментів для всіх, хто прагне підвищити операційну ефективність. Наразі доступні 11 уроків із 38.

Курс орієнтований на підприємців, управлінців у державному та бізнес-секторі, які хочуть вдосконалити свої навички у керуванні командами, підвищенні продуктивності, налаштуванні бізнес-процесів та запуску стартапів.

Артем Бородатюк Засновник Netpeak Group "Спершу це був курс для "своїх" – топ-менеджерів Netpeak Group. Хотілося одразу передати весь свій досвід людям, з якими ми в одному човні – а це понад 150 фахівців. Водночас я бачу користь у розвитку ринку, тож відкрив доступ до курсу для 200+ підприємців та топменеджерів, які дізналися про нього й просили доступ"

Як зареєструватись на курс

У компанії зазначають, що для доступу до курсу достатньо зареєструватися через Telegram-чатбот, після чого навчальні матеріали відкриваються на платформі LMS AcademyOcean. Учасники, які завершать навчання, отримають сертифікати.

Я переконаний, що якісні знання та відкритий доступ до них можуть змінити країну. Якщо ми прагнемо будувати сильне бізнес-середовище та хочемо, щоб українські компанії ставали глобальними гравцями, необхідно навчати менеджерів, власників і керівників сучасним підходам до управління,

– підкреслив Бородатюк.

Окрім цього курсу, існує також повна версія, доступна лише співробітникам Netpeak Group. Частково її можуть отримати й держслужбовці на керівних посадах (міністерства, департаменти тощо), а також CEO або підприємці з річним доходом від 5 000 000 доларів. Для цього потрібно написати Артему Бородатюку в Instagram або Facebook.

Довідково. Артем Бородатюк — український підприємець, який з 2006 року розвиває Netpeak Group, що об’єднує 25 бізнесів із понад 1500 співробітниками. Він є членом Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України та учасником Стратегічної ради Diia.City United. За даними Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Netpeak Group входить до переліку найбільших платників податків в IT-секторі України за 2024 рік.