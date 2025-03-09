Що відомо про курс

Це адаптована версія його авторського курсу, що складається зі стислих текстових і відеоуроків, у яких узагальнено 19-річний досвід створення та управління 25 бізнесами. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на прессреліз Netpeak Group.

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Довідково. Цей соціально-освітній проєкт надає вільний доступ до перевірених управлінських інструментів для всіх, хто прагне підвищити операційну ефективність. Наразі доступні 11 уроків із 38.

Курс орієнтований на підприємців, управлінців у державному та бізнес-секторі, які хочуть вдосконалити свої навички у керуванні командами, підвищенні продуктивності, налаштуванні бізнес-процесів та запуску стартапів.

Артем Бородатюк Засновник Netpeak Group "Спершу це був курс для "своїх" – топ-менеджерів Netpeak Group. Хотілося одразу передати весь свій досвід людям, з якими ми в одному човні – а це понад 150 фахівців. Водночас я бачу користь у розвитку ринку, тож відкрив доступ до курсу для 200+ підприємців та топменеджерів, які дізналися про нього й просили доступ"

Як зареєструватись на курс

У компанії зазначають, що для доступу до курсу достатньо зареєструватися через Telegram-чатбот, після чого навчальні матеріали відкриваються на платформі LMS AcademyOcean. Учасники, які завершать навчання, отримають сертифікати.

Я переконаний, що якісні знання та відкритий доступ до них можуть змінити країну. Якщо ми прагнемо будувати сильне бізнес-середовище та хочемо, щоб українські компанії ставали глобальними гравцями, необхідно навчати менеджерів, власників і керівників сучасним підходам до управління,

– підкреслив Бородатюк.

Окрім цього курсу, існує також повна версія, доступна лише співробітникам Netpeak Group. Частково її можуть отримати й держслужбовці на керівних посадах (міністерства, департаменти тощо), а також CEO або підприємці з річним доходом від 5 000 000 доларів. Для цього потрібно написати Артему Бородатюку в Instagram або Facebook.

Довідково. Артем Бородатюк — український підприємець, який з 2006 року розвиває Netpeak Group, що об’єднує 25 бізнесів із понад 1500 співробітниками. Він є членом Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України та учасником Стратегічної ради Diia.City United. За даними Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Netpeak Group входить до переліку найбільших платників податків в IT-секторі України за 2024 рік.