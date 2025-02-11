Депутатка повідомила, скільки в Україні громадян не працюють офіційно
- В Україні 8 мільйонів людей працездатного віку не мають офіційного працевлаштування, зокрема неформально працевлаштовані та фактично безробітні.
- У країні спостерігається дефіцит робочих спеціальностей, і це потребує нагального вирішення.
В Україні 8 мільйонів людей працездатного віку не мають офіційного працевлаштування. Тож, перш ніж зосереджуватися на поверненні громадян, які виїхали за кордон, слід зосередитись на цій проблемі.
Безробіття в Україні
Таку думку озвучила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна в ефірі "Новини Live", інформує 24 Канал. Зокрема, під час обговорення повернення біженців Южаніна зазначила, що мова йде не тільки про офіційно зареєстрованих безробітних, а й про тих, хто не звертався до Державної служби зайнятості.
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В Україні 8 мільйонів людей без офіційної роботи. Частина з них може бути неформально працевлаштованою, інша частина — фактично безробітна. Це крім пенсіонерів,
– зазначила Южаніна.
До списку увійшли не просто безробітні, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості, а й ті не працевлаштовані, хто туди не звертався.
Водночас у країні спостерігається дефіцит робочих спеціальностей, і ці питання потребують нагального вирішення.
Пріоритет – внутрішній ринок праці
Южаніна наголосила, що Україна має спершу знайти рішення для непрацевлаштованих громадян всередині країни, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, перш ніж концентруватися на поверненні українців з-за кордону.
"Розберімося спершу з тими, хто знаходиться на території України, а потім будемо говорити про тих, хто за кордоном. Адже з кожним роком відсоток охочих повернутися зменшується", – наголосила депутатка.
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Що цьому передувало
Зауважимо, що щорічно Служба зайнятості обслуговувала близько мільйона громадян. Зараз ця цифра суттєво зменшилась.
Так, упродовж 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тисяч безробітних. Одна з причин, через яку офіційна кількість безробітних зменшилася, пов'язана з виїздом населення за кордон.