Безробіття в Україні все ще високе: яка зараз ситуація на ринку праці
Джерело:НБУ
Рівень безробіття продовжує бути на досить високому рівні. Проте за прогнозами НБУ ситуація значно покращиться до кінця року.
Ситуація з безробіттям в Україні
У своєму квітневому звіті НБУ повідомило, що у 2023 році відбувається поступове відновлення ринку праці в Україні.
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На прогнозному горизонті зайнятість та зарплати поступово зростатимуть разом з активізацією економічної діяльності. Проте, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, тому безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень, а зростання реальних зарплат буде переважно стриманим, але нерівномірним за секторами та регіонами,
– йдеться у звіті.
На початку року була складна ситуація на ринку праці через проблеми з електроенергією. Після урегулювання ситуації на сайтах пошуку роботи значно збільшилася кількість резюме та особливо вакансій.
Помітно збільшилася регіональна та професійна диспропорція через вимушений переїзд частини населення у різні регіони України.
Значна кількість ВПО змушена перебратись в регіони, де обмежена пропозиція роботи за їхньою спеціальністю. Це одна з причин того, що серед ВПО як вища частка тих, хто втратив роботу після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто досі не має роботи. Однак, навіть серед тих, хто повернувся на попереднє місце проживання, значна частина не може знайти роботу,
– зазначили у звіті.
В Україні 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності
- Нещодавній звіт Світового банку показав, що кількість українців, які перебувають за межею бідності значно виросла за 2022 рік. Число збільшилося з 5,5% до 24,2%, тобто ще 7,1 мільйона українців збідніли.
- У 2022 році неофіційний рівень безробіття в Україні становив 36%, а інфляція 26,6%. За прогнозами аналітиків, ситуація тільки погіршуватиметься.
- Регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі прогнозує, що цифра бідності тільки збільшуватиметься.