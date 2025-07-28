З "білого списку" бізнесу виключили понад 3 200 компаній – чи чекають їх податкові перевірки
- З початку року з реєстру "білого списку" виключили понад 3 000 компаній через формальні порушення, такі як несвоєчасне подання звітності.
- Станом на середину липня 2025 року в списку перебувають 8 882 компанії, і виключення з клубу не автоматично означає податкову перевірку; ризики оцінюються двічі на рік.
З початку року з реєстру так званого "клубу білого бізнесу" виключили понад 3 000 компаній. Йдеться про тих підприємців, які мали відповідний податковий статус, але не подавали звітність або не здійснювали господарську діяльність.
Чому компанії виключили зі списку?
Найчастіше через формальні порушення: наприклад, несвоєчасне подання звітності. Про це свідчать дані Державної податкової служби, які аналізував Опендатабот, інформує 24 Канал.
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Довідково. В реєстр включають компанії, які працюють офіційно, регулярно подають звітність і сплачують податки. Наявність у списку дозволяє їм претендувати на участь у державних закупівлях, отримувати гранти, а також слугує індикатором прозорості перед партнерами.
Скільки компаній у списку наразі?
Станом на середину липня 2025 року до клубу входять 8 882 компанії, що становить усього лише 0,63% від всіх юридичних осіб в Україні. При цьому з початку року до списку було додано понад 4 100 нових учасників, що дещо перевищує кількість виключених.
Незважаючи на ротацію, кількість учасників стабільно зростає. Найпоширеніша сфера бізнесу серед бізнесу – торгівля та ремонт автотранспорту (22%), далі – переробна промисловість (16%) і аграрний сектор (14%).
Найбільше "прозорих" підприємств зосереджено у Києві, а саме 25%, та регіонах Дніпропетровської (9%), Київської і Львівської (по 7%) областей,
– ідеться у звіті аналітиків.
Зауважте. Виключення з клубу не автоматично означає податкову перевірку. Такі компанії можуть потрапити до плану перевірок лише після ретельної оцінки ризиків, яка проводиться двічі на рік