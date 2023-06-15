Білл Гейтс планує зустрітися з лідером Китаю, – Reuters

Американський бізнесмен Білл Гейтс неочікувано прибув до Китаю. У ЗМІ оприлюднили ймовірні плани бізнесмена у країні з другою економікою у світі.

Один із засновників компанії Microsoft вперше з 2019 року прибув до Китаю. Про це Білл Гейтс повідомив на своїй сторінці у твіттер.

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Білл Гейтс прибув до Китаю

Особи, які обізнані із ситуацією, розповіли, що мільярдер планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За їхніми даними, зустріч має відбуватися в п'ятницю, 16 червня.

Водночас вони відмовилися поділитися темами, які можуть обговорювати Гейтс та Сі Цзіньпін. Проте зустріч має пройти у форматі тет-а-тет. Цікаво, що глава Китаю вперше за кілька років проведе переговори з іноземним бізнесменом.

Також відомо, що Білл Гейтс має на меті зустрітися із партнерами, які спільно із Фондом Білла та Мелінди Гейтс працювали над проблемами глобального здоров’я та розвитку.

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