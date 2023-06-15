Билл Гейтс планирует встретиться с лидером Китая, – Reuters

Американский бизнесмен Билл Гейтс неожиданно прибыл в Китай. В СМИ обнародовали возможные планы бизнесмена в стране со второй экономикой в мире.

Один из основателей компании Microsoft впервые с 2019 года прибыл в Китай. Об этом Билл Гейтс сообщил на своей странице в твиттере.

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Билл Гейтс прибыл в Китай

Осведомленные с ситуацией люди рассказали, что миллиардер планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. По их данным, встреча должна проходить в пятницу, 16 июня.

В то же время, они отказались поделиться темами, которые могут обсуждать Гейтс и Си Цзиньпин. Однако встреча должна пройти в формате тет-а-тет. Интересно, что глава Китая впервые через несколько лет проведет переговоры с иностранным бизнесменом.

Также известно, что Билл Гейтс намерен встретиться с партнерами, которые совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс работали над проблемами глобального здоровья и развития.

Больше интересных новых о Китае:

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