Білорусь знову обходить санкції: як Мінську вдалося купити заборонені літаки Airbus

Білоруський національний перевізник Belavia, який перебуває під санкціями, поповниться трьома літаками. Мова йде про літаки Airbus.

Білорусь обійшла санкції для купівлі літаків

Раніше вони належали гамбійській авіакомпанії Magic Air, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Західні санкції були запроваджені проти Білорусі після того, як Мінськ змусив літак Ryanair (RYA.I) приземлитися у Мінську. Це призвело до дефіциту літаків у Білорусі та Росії, особливо великих пасажирських лайнерів.

Державна компанія Belavia наразі веде переговори про підписання контракту на купівлю цих літаків, які прибули в дуже поганому технічному стані. Зокрема Мінськ планує розпочати їх експлуатацію у весняно-літній сезон.

Якщо Belavia успішно реалізує цю угоду, це може створити прецедент для Росії щодо обходу санкцій через використання літаків із країн, які не є частиною Західних санкцій, зазначають галузеві експерти,

– пише Reuters.

Чому Білорусі вдалося обійти санкції? Попри санкції Заходу, що обмежують доступ Росії та Білорусі до авіаційних запчастин, багато країн, зокрема Гамбія, не приєдналися до цих обмежень і не зобов’язані їх дотримуватися. Наприклад, Magic Air, є маловідомою приватною компанією, що займається лізингом авіалайнерів та авіаційними послугами.

Хоча Гамбія не підпадає під авіаційні санкції, деякі судна, зареєстровані в Гамбії, потрапили під санкції США, Великої Британії та ЄС. Це сталося через допомогу Росії в обході обмежень на експорт нафти через "тіньовий флот" танкерів.

Галузеве видання Aviation Week у серпні 2024 року повідомило, що Magic Air відправила три літаки Airbus до Білорусі з таких міст:

Каїра;

Стамбула;

Маската.

Так три широкофюзеляжні літаки Airbus A330, які зазвичай можуть перевозити близько 250 пасажирів, були зареєстровані в Magic Air, коли вони приземлилися в Мінську 17 серпня 2024 року.

Зверніть увагу! Belavia, а також уряди Росії та Білорусі не відповіли на запити про коментар. А дзвінки на гамбійський номер Magic Air, вказаний Міністерством юстиції, не вдалося здійснити.