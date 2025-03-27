Білорусь обійшла санкції для купівлі літаків

Раніше вони належали гамбійській авіакомпанії Magic Air, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Західні санкції були запроваджені проти Білорусі після того, як Мінськ змусив літак Ryanair (RYA.I) приземлитися у Мінську. Це призвело до дефіциту літаків у Білорусі та Росії, особливо великих пасажирських лайнерів.

Державна компанія Belavia наразі веде переговори про підписання контракту на купівлю цих літаків, які прибули в дуже поганому технічному стані. Зокрема Мінськ планує розпочати їх експлуатацію у весняно-літній сезон.

Якщо Belavia успішно реалізує цю угоду, це може створити прецедент для Росії щодо обходу санкцій через використання літаків із країн, які не є частиною Західних санкцій, зазначають галузеві експерти,

– пише Reuters.

Чому Білорусі вдалося обійти санкції? Попри санкції Заходу, що обмежують доступ Росії та Білорусі до авіаційних запчастин, багато країн, зокрема Гамбія, не приєдналися до цих обмежень і не зобов’язані їх дотримуватися. Наприклад, Magic Air, є маловідомою приватною компанією, що займається лізингом авіалайнерів та авіаційними послугами.

Хоча Гамбія не підпадає під авіаційні санкції, деякі судна, зареєстровані в Гамбії, потрапили під санкції США, Великої Британії та ЄС. Це сталося через допомогу Росії в обході обмежень на експорт нафти через "тіньовий флот" танкерів.

Галузеве видання Aviation Week у серпні 2024 року повідомило, що Magic Air відправила три літаки Airbus до Білорусі з таких міст:

Каїра;

Стамбула;

Маската.

Так три широкофюзеляжні літаки Airbus A330, які зазвичай можуть перевозити близько 250 пасажирів, були зареєстровані в Magic Air, коли вони приземлилися в Мінську 17 серпня 2024 року.

Зверніть увагу! Belavia, а також уряди Росії та Білорусі не відповіли на запити про коментар. А дзвінки на гамбійський номер Magic Air, вказаний Міністерством юстиції, не вдалося здійснити.