Беларусь обошла санкции для покупки самолетов

Ранее они принадлежали гамбийской авиакомпании Magic Air, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Западные санкции были введены против Беларуси после того, как Минск заставил самолет Ryanair (RYA.I) приземлиться в Минске. Это привело к дефициту самолетов в Беларуси и России, особенно больших пассажирских лайнеров.

Государственная компания Belavia сейчас ведет переговоры о подписании контракта на покупку этих самолетов, которые прибыли в очень плохом техническом состоянии. В частности Минск планирует начать их эксплуатацию в весенне-летний сезон.

Если Belavia успешно реализует эту сделку, это может создать прецедент для России по обхода санкций через использование самолетов из стран, которые не являются частью западных санкций, отмечают отраслевые эксперты,

– пишет Reuters.

Почему Беларуси удалось обойти санкции? Несмотря на санкции Запада, ограничивающие доступ России и Беларуси к авиационным запчастям, многие страны, в частности Гамбия, не присоединились к этим ограничениям и не обязаны их соблюдать. Например, Magic Air, является малоизвестной частной компанией, занимающейся лизингом авиалайнеров и авиационными услугами.

Хотя Гамбия не подпадает под авиационные санкции, некоторые суда, зарегистрированные в Гамбии, попали под санкции США, Великобритании и ЕС. Это произошло из-за помощи России в обходе ограничений на экспорт нефти через "теневой флот" танкеров.

Отраслевое издание Aviation Week в августе 2024 года сообщило, что Magic Air отправила три самолета Airbus в Беларусь из таких городов:

Каира;

Стамбула;

Маската.

Так три широкофюзеляжные самолеты Airbus A330, которые обычно могут перевозить около 250 пассажиров, были зарегистрированы в Magic Air, когда они приземлились в Минске 17 августа 2024 года.

Обратите внимание! Belavia, а также правительства России и Беларуси не ответили на запросы о комментарии. А звонки на гамбийский номер Magic Air, указанный Министерством юстиции, не удалось осуществить.