Перспективні бізнес-ідеї під час і після війни

Повномасштабна війна вплинула на усі сфери нашого життя та різні галузі, зокрема, й бізнес. Деяка підприємницька діяльність стала менш актуальною для населення, а якась матиме попит лише на час військових дій.

Кожен з нас вірить в якнайшвидшу перемогу ЗСУ та України, тож перед підприємцями постає не легке питання: який бізнес буде актуальний та приноситиме прибуток не лише зараз, а й після перемоги. Саме тому Бізнес 24 вирішив підготувати для вас декілька бізнес-ідей, котрі не втратять свою актуальність з плином часу.

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Мілітаристський одяг

Пошиття одягу для військових та амуніції нині має безперечний попит. Про це зауважував й Міністр оборони Олексій Резніков. Ба більше, він підкреслював, що держава воліла б мати контракти на закупівлю з українським бізнесом, а не з закордоном.

Ми хочемо, щоб вся бюджетна гривнева маса потрапляла в українську індустрію,

– зауважував він.

Якщо у вас раніше було виробництво з пошиття виробів, котрі зараз дещо втратили свою актуальність, то ви можете переобладнати його під пошиття військового одягу та амуніції. Наприклад, на Закарпатті, в Ужгородському районі швейна фабрика з пошиття комбінезонів переобладнала цех під пошиття бронежилетів та розвантажувальних жилетів.

Також у світі зараз є тренд не лише на все українське, але й на мілітарі стиль. Тож якщо виріб буде поєднувати ці дві складові, то попиту на продукцію не уникнути.

Виробництво продукції подвійного призначення

Флісова кофта президента України Володимира Зеленського була продана на аукціоні за 3,4 мільйона гривень.

Виробляючи товари подвійного призначення ви одразу закриваєте питання: а чи буде це актуально, якщо війна завтра закінчиться. Читаючи новини з фронту про деокупацію нових територій та розуміючи, що це все наближає Україну до перемоги, багато хто не ризикує перекваліфікувати сій бізнес під воєнний стан, думаючи що він втратить свою актуальність вже найближчим часом.

Тож саме для тих підприємців, котрі бояться наважиться на різкі зміни, може сподобатись ідея з виробництвом товарів подвійного призначення. Мовиться про:

матеріали, які можна використовувати як у побуті чи будівельній сфері, так і для виготовлення озброєння;

обладнання для виготовлення товарів подвійного призначення;

програмне забезпечення, котре можна використовувати для різних цілей;

електронні пристрої: дрони, апарати нічного бачення тощо.

Інфраструктура з бомбосховищами та укриттями

У виробленні товарів подвійного призначення є суттєва перевага перед товарами військового призначення. Адже для перших не потрібна додаткова ліцензія.

Коли 24 лютого розпочалась повномасштабна війна, більшість українців зіткнулись з проблемою відсутності належно обладнаних бомбосховищ. Тож вочевидь, що у майбутньому будуть мати попит серед громадян ЖК з укриттями. Також це можуть бути й офісні будівлі, адже населення захоче себе почувати у безпеці не лише вдома, але й на роботі тощо.

Щоб підприємцю почати заробляти на такого роду інфраструктурі, не обов’язково мати будівельну компанію, можна започаткувати фірму, котра співпрацюватиме з забудовниками та кваліфікуватиметься саме на облаштуванні бомбосховищ.

Продукти довготривалого зберігання

Продукти довготривалого користування знайдуть попит не лише серед військових, але й людей, котрі знаходяться у зоні бойових дій та не мають змогу щодень ходити до магазину. Також такі продукти українці зможуть покласти у тривожну валізку та знати, що вони не зіпсуються вже за тиждень чи два.

У мирний час ця продукція знайде свого покупця серед, наприклад, любителів ходити у походи в гори чи подорожувати з рюкзаком автостопом. Також їх можна дати дитині, котра поїде на екскурсію з класом на декілька днів й не перейматись, що у спекотний день їжа зіпсується, а ваша дитина може отруїтись.

До слова, українська торгова марка Harchi вже активно продає сублімовану продукцію. Наприклад, у них є гречана каша з овочами, картопля зі свининою та овочами, супи швидкого приготування тощо.