Каждый из нас верит в скорейшую победу ВСУ и Украины, поэтому перед предпринимателями встает не легкий вопрос: какой бизнес будет актуален и будет приносить прибыль не только сейчас, но и после победы. Именно поэтому Бизнес 24 решил подготовить для вас несколько бизнес-идей, которые не потеряют свою актуальность с течением времени.

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Милитаристская одежда

Пошив одежды для военных и амуниции в настоящее время пользуется несомненным спросом. Об этом замечал и министр обороны Алексей Резников. Более того, он подчеркивал, что государство хотело бы иметь контракты на закупку с украинским бизнесом, а не с заграницей.

Мы хотим, чтобы вся бюджетная гривневая масса попадала в украинскую индустрию,

– замечал он.

Если у вас раньше было производство по пошиву изделий, которые несколько потеряли свою актуальность, то вы можете переоборудовать его под пошив военной одежды и амуниции. Например, в Закарпатье, в Ужгородском районе швейная фабрика по пошиву комбинезонов переоборудовала цех под пошив бронежилетов и разгрузочных жилетов.

Также в мире сейчас тренд не только на все украинское, но и на милитари стиль. Так что если изделие будет совмещать эти две составляющие, то спроса на продукцию не избежать.

Интересный факт! Флисовая кофта президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе за 3,4 миллиона гривен.

Производство продукции двойного назначения

Производя товары двойного назначения, вы сразу закрываете вопрос: а будет ли это актуально, если война завтра закончится. Читая новости с фронта о деоккупации новых территорий и понимая, что это все приближает Украину к победе, многие не рискуют переквалифицировать бизнес под военное положение, думая, что он потеряет свою актуальность уже в ближайшее время.

Именно для тех предпринимателей, которые боятся решиться на резкие изменения, может понравиться идея с производством товаров двойного назначения. Речь идет о:

материалы, которые можно использовать как в быту или в строительной сфере, так и для изготовления вооружения;

оборудование для производства товаров двойного назначения;

программное обеспечение, которое можно использовать для разных целей;

электронные устройства: дроны, аппараты ночного видения и так далее.

Обратите внимание! В производстве товаров двойного назначения есть существенное преимущество перед товарами военного назначения. Ведь для первых не требуется дополнительная лицензия.

Инфраструктура с бомбоубежищами и укрытиями

Когда 24 февраля началась полномасштабная война, большинство украинцев столкнулись с проблемой отсутствия надлежаще оборудованных бомбоубежищ. Поэтому очевидно, что в будущем будут пользоваться спрос среди граждан ЖК с укрытиями. Также это могут быть и офисные здания, ведь население захочет себя чувствовать в безопасности не только дома, но и на работе.

Чтобы предпринимателю начать зарабатывать на такого рода инфраструктуре, необязательно иметь строительную компанию, можно создать фирму, которая будет сотрудничать с застройщиками и квалифицироваться именно на обустройстве бомбоубежищ.

Продукты длительного хранения

Продукты долгосрочного пользования найдут спрос не только среди военных, но и людей, находящихся в зоне боевых действий и не имеющих возможности каждый день ходить в магазин. Также такие продукты украинцы смогут положить в тревожный чемоданчик и знать, что они не испортятся уже через неделю или две.

В мирное время эта продукция найдет своего покупателя среди любителей, например, ходить в походы в горы или путешествовать с рюкзаком автостопом. Также их можно дать ребенку, который поедет на экскурсию с классом на несколько дней и не беспокоиться, что в жаркий день еда испортится, а ваш ребенок может отравиться.

К слову, украинская торговая марка Harchi уже активно продает сублимированную продукцию. Например, у них есть гречневая каша с овощами, картофель со свининой и овощами, супы быстрого приготовления и так далее.

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