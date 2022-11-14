Каждый из нас верит в скорейшую победу ВСУ и Украины, поэтому перед предпринимателями встает не легкий вопрос: какой бизнес будет актуален и будет приносить прибыль не только сейчас, но и после победы. Именно поэтому Бизнес 24 решил подготовить для вас несколько бизнес-идей, которые не потеряют свою актуальность с течением времени.
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Милитаристская одежда
Пошив одежды для военных и амуниции в настоящее время пользуется несомненным спросом. Об этом замечал и министр обороны Алексей Резников. Более того, он подчеркивал, что государство хотело бы иметь контракты на закупку с украинским бизнесом, а не с заграницей.
Мы хотим, чтобы вся бюджетная гривневая масса попадала в украинскую индустрию,
– замечал он.
Если у вас раньше было производство по пошиву изделий, которые несколько потеряли свою актуальность, то вы можете переоборудовать его под пошив военной одежды и амуниции. Например, в Закарпатье, в Ужгородском районе швейная фабрика по пошиву комбинезонов переоборудовала цех под пошив бронежилетов и разгрузочных жилетов.
Также в мире сейчас тренд не только на все украинское, но и на милитари стиль. Так что если изделие будет совмещать эти две составляющие, то спроса на продукцию не избежать.
Производство продукции двойного назначения
Производя товары двойного назначения, вы сразу закрываете вопрос: а будет ли это актуально, если война завтра закончится. Читая новости с фронта о деоккупации новых территорий и понимая, что это все приближает Украину к победе, многие не рискуют переквалифицировать бизнес под военное положение, думая, что он потеряет свою актуальность уже в ближайшее время.
Именно для тех предпринимателей, которые боятся решиться на резкие изменения, может понравиться идея с производством товаров двойного назначения. Речь идет о:
- материалы, которые можно использовать как в быту или в строительной сфере, так и для изготовления вооружения;
- оборудование для производства товаров двойного назначения;
- программное обеспечение, которое можно использовать для разных целей;
- электронные устройства: дроны, аппараты ночного видения и так далее.
Инфраструктура с бомбоубежищами и укрытиями
Когда 24 февраля началась полномасштабная война, большинство украинцев столкнулись с проблемой отсутствия надлежаще оборудованных бомбоубежищ. Поэтому очевидно, что в будущем будут пользоваться спрос среди граждан ЖК с укрытиями. Также это могут быть и офисные здания, ведь население захочет себя чувствовать в безопасности не только дома, но и на работе.
Чтобы предпринимателю начать зарабатывать на такого рода инфраструктуре, необязательно иметь строительную компанию, можно создать фирму, которая будет сотрудничать с застройщиками и квалифицироваться именно на обустройстве бомбоубежищ.
Продукты длительного хранения
Продукты долгосрочного пользования найдут спрос не только среди военных, но и людей, находящихся в зоне боевых действий и не имеющих возможности каждый день ходить в магазин. Также такие продукты украинцы смогут положить в тревожный чемоданчик и знать, что они не испортятся уже через неделю или две.
В мирное время эта продукция найдет своего покупателя среди любителей, например, ходить в походы в горы или путешествовать с рюкзаком автостопом. Также их можно дать ребенку, который поедет на экскурсию с классом на несколько дней и не беспокоиться, что в жаркий день еда испортится, а ваш ребенок может отравиться.
К слову, украинская торговая марка Harchi уже активно продает сублимированную продукцию. Например, у них есть гречневая каша с овощами, картофель со свининой и овощами, супы быстрого приготовления и так далее.