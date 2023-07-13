Час – це гроші: канадська компанія вводить оригінальний калькулятор

Компанія Shopify, яка працює у секторі електронної комерції, переглянула свій підхід до комунікацій працівників. Для цього вони ввели спеціальний калькулятор.

Канадська технологічна компанія по суті почала "війну" проти зустрічей. Головним інструментом боротьби став калькулятор вартості зустрічей, який показує реальну вартість усіх зусиль, які потрібні для організації такого заходу з десятками працівників.

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Shopify бореться з непотрібними зустрічами

Цей калькулятор функціонує як розширення Chrome. Відтак понад 11 тисяч працівників компанії Shopify, які працюють з різних країн світу, можуть визначити приблизну вартість тої чи іншої зустрічі. Для розрахунків, зокрема, використовують дані засновані на трьох факторах:

Середня заробітна платня;

Кількість учасників зустрічі;

Тривалість заходу.

Відтак вартість середньостатистичної зустрічі з трьома співробітниками на 30 хвилин коливається у діапазоні від 700 до 1600 доларів. У Shopify вважають, що відмова навіть від трьох зустрічей на тиждень для одного працівника допоможе скоротити загальні витрати на 15%.

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Для Shopify використання калькулятора вартості зустрічей це виведення боротьби із зайвими заходами на новий рівень. Зокрема, перші кроки у цьому напрямку компанія зробила на початку року. Для прикладу, тоді ухвалили рішення про заборону на зустрічі у середу, а також ввели обмеження для заходів, у яких беруть участь понад 50 співробітників.