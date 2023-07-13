Канадська технологічна компанія по суті почала "війну" проти зустрічей. Головним інструментом боротьби став калькулятор вартості зустрічей, який показує реальну вартість усіх зусиль, які потрібні для організації такого заходу з десятками працівників.
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Shopify бореться з непотрібними зустрічами
Цей калькулятор функціонує як розширення Chrome. Відтак понад 11 тисяч працівників компанії Shopify, які працюють з різних країн світу, можуть визначити приблизну вартість тої чи іншої зустрічі. Для розрахунків, зокрема, використовують дані засновані на трьох факторах:
- Середня заробітна платня;
- Кількість учасників зустрічі;
- Тривалість заходу.
Відтак вартість середньостатистичної зустрічі з трьома співробітниками на 30 хвилин коливається у діапазоні від 700 до 1600 доларів. У Shopify вважають, що відмова навіть від трьох зустрічей на тиждень для одного працівника допоможе скоротити загальні витрати на 15%.
Для Shopify використання калькулятора вартості зустрічей це виведення боротьби із зайвими заходами на новий рівень. Зокрема, перші кроки у цьому напрямку компанія зробила на початку року. Для прикладу, тоді ухвалили рішення про заборону на зустрічі у середу, а також ввели обмеження для заходів, у яких беруть участь понад 50 співробітників.