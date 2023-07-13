Канадская технологическая компания, по сути, начала "войну" против встреч. Главным инструментом борьбы стал калькулятор стоимости встреч, показывающий реальную стоимость всех усилий, необходимых для организации такого мероприятия с десятками работников.
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Shopify борется с ненужными встречами
Этот калькулятор работает как расширение Chrome. Следовательно, свыше 11 тысяч работников компании Shopify, работающие из разных стран мира, могут определить приблизительную стоимость той или иной встречи. Для расчетов, в частности, используют данные основанные на трех факторах:
- Средняя заработная плата;
- Количество участников встречи;
- Продолжительность мероприятия.
Следовательно, стоимость среднестатистической встречи с тремя сотрудниками на 30 минут колеблется в диапазоне от 700 до 1600 долларов. В Shopify считают, что отказ даже от трех встреч в неделю для одного работника поможет сократить общие затраты на 15%.
Для Shopify использование калькулятора стоимости встреч это вывод борьбы с лишними мерами на новый уровень. В частности, первые шаги в этом направлении компания предприняла в начале года. Например, тогда приняли решение о запрете на встречи в среду, а также ввели ограничения для мер, в которых принимают участие более 50 сотрудников.