Ліквідація китайського забудовника Evergrande: яке рішення прийняв суд

Забудовник China Evergrande Group має найбільшу заборгованість у світі. Суд прийняв рішення про ліквідацію цієї компанії.

Чому ліквідують Evergrande

Забудовник China Evergrande Group за рішення суду мають ліквідувати. Таке рішення було прийняте судом Китаю 29 січня.

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China Evergrande Group має заборгованість на суму близько 300 мільярдів доларів. Рішення про ліквідацію виникло через те, що забудовник не зміг надати план реструктуризації свого боргу. Щобільше, раніше визначені судові зобов'язання керівництво Evergrande ігнорувало близько 2 років.

При цьому, експерти вважають, що таке рішення суду лише ускладнить процес діяльності забудовника і виконання ним поставлених задач. Питання конфіскації активів з материкового Китаю також проблематичне. Позиції акціонерів компанії є нестабільними.

Як на це відреагували у Evergrande

Генеральний директор Evergrande Сіу Шон після прийнятого рішення оголосив представникам китайських ЗМІ, що забудовник продовжить виконувати свої зобов'язання, попри все. Йдеться про реалізацію запланованих будівництв.

Ліквідація цього забудовника спричинить посилення фінансової кризи в Китаї. Найбільше будуть вражені ринки нерухомості й капіталу. Пекін продовжує боротьбу з фінансово нестабільністю, попри певне економічне зростання, до доковідних показників їм повернутися не вдається.

Перед засіданням суду акції Evergrande впали на 20%