Почему ликвидируют Evergrande

Застройщик China Evergrande Group за решение суда должен быть ликвидирован. Такое решение было принято судом Китая 29 января.

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China Evergrande Group имеет задолженность на сумму около 300 миллиардов долларов. Решение о ликвидации возникло из-за того, что застройщик не смог предоставить план реструктуризации своего долга. Более того, ранее определенные судебные обязательства руководство Evergrande игнорировало около 2 лет.

При этом, эксперты считают, что такое решение суда лишь усложнит процесс деятельности застройщика и выполнение им поставленных задач. Вопрос конфискации активов из материкового Китая также проблематичен. Позиции акционеров компании нестабильны.

Как на это отреагировали в Evergrande

Генеральный директор Evergrande Сиу Шон после принятого решения объявил представителям китайских СМИ, что застройщик продолжит выполнять свои обязательства, вопреки всему. Речь идет о реализации запланированных построек.

Ликвидация этого застройщика приведет к усилению финансового кризиса в Китае. Больше всего будут поражены рынки недвижимости и капитала. Пекин продолжает борьбу с финансово нестабильностью, несмотря на определенный экономический рост, к доковидным показателям им вернуться не удается.

Обратите внимание! Перед заседанием суда акции Evergrande упали на 20%