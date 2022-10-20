Не лише за ВПО: роботодавцям виплачуватимуть компенсації за найм ще однієї категорії безробітних

Уряд прийняв законопроєкт, що сприятиме продуктивній зайнятості населення й впровадження нових активних програм на ринку праці. Документ, зокрема, передбачає виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування людей, які були безробітними протягом шести місяців і довше.

Так, держава виплачуватиме компенсацію впродовж 12 місяців, з вимогою працевлаштування безробітного щонайменше на 2 роки. Водночас, законопроєкт містить низку інших умов, передає Бізнес 24.

Читайте також Компаніям, які втратили виробничі потужності через війну, даватимуть пільгові кредити: які умови

Умови й сума компенсацій

Зміни до законодавства гарантують виплати роботодавцям, які працевлаштовують зареєстрованих від 6 місяців безробітних за направленням від центру зайнятості терміном не менше, ніж на 2 роки.

Фактично, держава протягом року компенсовуватиме компаніям та підприємцям сплату Єдиного соціального внеску за таких працівників. При цьому, сума виплат не може бути більшою, ніж подвійний розмір мінімального страхового внеску. Станом на жовтень 2022 року, мінімальний ЄСВ становить 1 474 гривень на місяць.

Разом з тим, у разі звільнення такого працівника раніше, ніж через 2 роки після його найму, роботодавець буде змушений повернути державі повний обсяг отриманої компенсації. Проте, якщо на місце звільненого працівника зі стажем безробітного у понад 6 місяців роботодавець працевлаштує іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості, виплати продовжаться.

Нагадаємо, що бізнес може також отримати компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Станом на 14 жовтня, держава вже виплатила 147 мільйонів гривень за найм 13 200 ВПО.