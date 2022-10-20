Так, государство будет выплачивать компенсацию в течение 12 месяцев, с требованием трудоустройства безработного по меньшей мере на 2 года. В то же время, законопроект содержит ряд других условий, передает Бизнес 24.

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Условия и сумма компенсаций

Изменения в законодательство гарантируют выплаты работодателям, которые трудоустраивают зарегистрированных от 6 месяцев безработных по направлению от центра занятости сроком не менее чем на 2 года.

Фактически, государство в течение года будет компенсировать компаниям и предпринимателям уплату Единого социального взноса за таких работников. При этом сумма выплат не может быть больше, чем двойной размер минимального страхового взноса. По состоянию на октябрь 2022 года, минимальный ЕСВ составляет 1 474 гривен в месяц.

Вместе с тем, в случае увольнения такого работника раньше, чем через 2 года после его трудоустройства, работодатель будет вынужден вернуть государству полный объем полученной компенсации. Однако, если на место уволенного работника со стажем безработного более 6 месяцев работодатель трудоустроит другого зарегистрированного безработного по направлению центра занятости, выплаты продолжатся.

Напомним, что бизнес может также получить компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. По состоянию на 14 октября, государство уже выплатило 147 миллионов гривен за наем 13 200 ВПЛ.