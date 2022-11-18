Майже половину нових ФОПів в Україні після 24 лютого відкрили жінки: промовиста інфографіка

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зареєстровано 21 876 юридичних осіб та 177 375 ФОПів. При цьому, майже третину нових компаній та майже половину ФОПів очолюють жінки.

Про це свідчать дані "Опендатабот" від 18 листопада. Бізнес 24 наводить детальну інфографіку по регіонах.

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Жінки у бізнесі під час повномасштабної війни

За даними відкритих державних реєстрів, 28% від загальної кількості створених з 24 лютого юридичних осіб очолюють жінки. Найбільша кількість директорок новостворених бізнесів налічується у Донецькій, Херсонській та Луганській областях.

Водночас, найменша частка жінок серед лідерів компаній зафіксована у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській та Київській областях, а також безпосередньо у Києві.

Разом з тим, за час повномасштабної війни жінки відкрили 84 916 ФОПів – це 48% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців в Україні.

До слова, серед усієї кількості діючих ФОПів найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, найменше – у Києві, Тернопільській та Харківській областях.