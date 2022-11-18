Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот" от 18 ноября. Бизнес 24 приводит подробную инфографику по регионам.

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Женщины в бизнесе во время полномасштабной войны

Согласно данным открытых государственных реестров, 28% от общего количества созданных с 24 февраля юридических лиц возглавляют женщины. Наибольшее количество женщин-директоров новосозданных бизнесов насчитывается в Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

В то же время, наименьшая часть женщин среди лидеров компаний зафиксирована в Тернопольской, Черновицкой, Львовской и Киевской областях, а также в Киеве.

Вместе с тем, за время полномасштабной войны женщины открыли 84 916 ФЛП – это 48% от общего количества новосозданных физических лиц-предпринимателей в Украине.

К слову, среди всего количества действующих ФЛП больше всего женщин в Донецкой, Луганской и Хмельницкой областях, меньше всего – в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

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