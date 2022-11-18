Про це свідчать дані "Опендатабот" від 18 листопада. Бізнес 24 наводить детальну інфографіку по регіонах.
Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад
Жінки у бізнесі під час повномасштабної війни
За даними відкритих державних реєстрів, 28% від загальної кількості створених з 24 лютого юридичних осіб очолюють жінки. Найбільша кількість директорок новостворених бізнесів налічується у Донецькій, Херсонській та Луганській областях.
Водночас, найменша частка жінок серед лідерів компаній зафіксована у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській та Київській областях, а також безпосередньо у Києві.
Разом з тим, за час повномасштабної війни жінки відкрили 84 916 ФОПів – це 48% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців в Україні.
До слова, серед усієї кількості діючих ФОПів найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, найменше – у Києві, Тернопільській та Харківській областях.